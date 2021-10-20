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تعرف على أسباب وقف تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا نجم نادى

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تعرف على أسباب وقف تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا نجم نادى الزمالك تعرف على أسباب وقف تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا نجم نادى

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فى مفاجأة من العيار الثقيل قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي وقف تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا نجم وقائد فريق نادى الزمالك لمدة 8 مباريات وتغريم اللاعب 250 ألف جنيه.

وتبين أن منع تنفيذ عقوبة وقف شيكابلا جاء بسبب عدم التحقيق مع اللاعب من لجنة المسابقات أو لجنة التظلمات بهدف منح شيكابالا فرصة للدفاع عن نفسه .

كما ان "اتحاد الكرة لم يقدم ما يفيد التحقيق مع اللاعب أو إخطاره بموعد التحقيق للدفاع عن نفسه وكذلك لم يحضر أحدا من ممثلي الاتحاد او وكلائه القانونيين ولم يدافع عن قراره وهو ما يؤكد صحة موقف شيكابالا نجم نادى الزمالك

المصرى اليوم

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