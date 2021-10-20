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محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس

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محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوقرقاص وديرمواس، وذلك وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

اكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، أوضحت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارٍ إنهاء المخطط التفصيلي لمدينتي ديرمواس ومطاي.

المصرى اليوم

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