المقابلة فورية.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات)بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

اليوم التوظيفي يوم الثلاثاء القادم 26 اكتوبر لمجموعة ماركت الفرجاني في الوظائف الاتية:

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة_الفرجاني في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادرشابة في الوظائف الآتية :-

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذيةالطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3-مدير قسم الأغذيةالجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4-مشرف قسم الاغذيةالجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

5-مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

6- مشرف مجمدات

7- موظف لوجيستك

8- بائع اجبان

9- سائق رخصة مهنية (رخصة ثانيه)

10- متلقي طلبات

12- كاشير

13- منسق ممرات.

14- مشرف قسم التجميل (خبره سابقه بنفس المجال) .

15- منسق تجميل.

16- مشرف قسم المنزلية( خبره سابقه بنفس المجال)

17- منسق منزلية.

18- منسق مخزن

19- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

20- بائع بقالة

21- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

22- بائع لحوم(برازيلي)

23- بائع عطاره

24- محاسب فرع

25- موظفFMC

26- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

27- موظف خدمة توصيل

28- سائق بفسبا خاصة(دليفري)

29- موظف أمن

30- مراقب كاميرات

31- موظف خدمات.

32- خلف كاشير

33- فني تبريد وتكييف

-----------

مزايا الشركة

مرتبات مجزيه حوافز شهرية تأمين طبي *تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------

العنوان:-شارع جمال عبدالناصر بجسر السويس بالقرب من محطه مترو الهايكستب بفرع الفرجاني

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

الميعاد:-يوم الثلاثاء القادم 26 اكتوبر 2021

التوقيت:- من الساعة 10 ص إلى 4 عصرا

01100911775-01149600943-01033334602-01229182620--01033334749-01211133942 -01208366630

واتس اب 01222777251

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

===========

2- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعيين:

1- مندوب مبيعات خارجى

2- اخصائى تخليص جمركى

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتامينات

4-فنى سيارات كهربائية

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- مندوب مبيعات خارجى

تسويق وبيع منتجات الشركة من البطاريات الصناعية عن طريق الزيارات المختلفه للشركات

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 30 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب اساسى + بدل انتقال وKPI

- 8 ساعات عمل

- عمولات بيعية

-تامينات اجتماعية

-------

2- اخصائى تخليص جمركى

تخليص المنتجات في الجمارك

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات

التعامل مع الجهات الحكومية وعمل تخليص جميع المعاملات الخاصة بالشركة

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------------

4-فنى سيارات كهربائية

التعامل مع العملاء في عمليات الصيانة الكهربائيه

شروط عامة :

- لا يشترط موهل معين

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==========

3- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة امريكانا (مطاعم كنتاكي- مطاعم ومبي)

على الوظائف التالية:

عضو_فريق

مهام الوظيفه (العمل على جميع محطات التشغيل داخل المطعم)

-----------

مكان العمل: التجمع بالقاهره

--------

الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن اعداديه ومتوسط وعالي و#طلبة

- حد أقصى للسن 35 سنة

-----------

الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم من 2300 إلى 2800 اساسى على حسب المقابله

( للطلبه المرتب من 1650 إلى 2000 على حسب المقابله )

+ من 300 إلى 500 بدل

- مواصلات من السكن للمطعم ومن المطعم على السكن + وجبه + حافز شهري + سكن واقامه على حساب الشركه

- العمل 9 ساعات

------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

-----

العنوان: مطعم كنتاكي محافظه كفر الشيخ بجوار حديقه صنعاء

الميعاد: الاربعاء 20 اكتوبر من الساعة 12 إلى 3م

-----

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

---------------------------------------------

للتواصل واتساب: 01000018172- 01289410513

========

4 -تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

Union Training House is looking for

1- Customer Service Agents ( Maadi)

2- Telesales (Dokki)

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Females only

- Good in English

-----------

Benefits:

- Salary

Basic Salary 3500 + Commissions (Telesales)

Salary 4000 (Customer Service)

- Two days off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: click here

=========================

Or visit our website in this link : click here

========

5- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعين:

1- محاسب موردين

2- مشرف خدمه عملاء

3-مهندس كهرباء

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- محاسب موردين

مسؤول عن ملف حسابات المورديين

شروط عامة :

- بكالوريوس تجارة أو مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

2- مشرف خدمه عملاء

التعامل مع العملاء وفريق العمل

شروط عامة :

- مؤهل عالي

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

3-مهندس كهرباء

التعامل مع العملاء خاصة اجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائى UPS

شروط عامة :

- بكالوريوس هندسة كهرباء أو مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة:: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

6- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- دعم فني (مدينه نصر- قنا- الاسكندرية)

تلقي الشكاوي والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الادوات المناسبة

2- خدمة عملاء (الدقي-المعادي)

الرد على استفسارات العملاء والشكاوي غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض

---------------

شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور فقط

- خبرة أو معرفة فقط بالCCNA أو ال +N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

--------------

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء:من 2700

الدعم الفني: 3500

- يومين اجازة اسبوعيامتغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

------------------

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

--------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر: اضغط هنا

=========

7- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

El Bardisi Group retail field is looking for:

1- IT Help-desk (1-3 years’ experience )

Experience with installing and configuring computer hardware، software، system,

-Networks، printers، scanners

-Mange security options and software in computers and networks

- troubleshoot system failures and provide solution

2- Senior IT Specialist (5 years’ experience)

Provide technical support for local and remote users in many locations.

-Perform installation، configuration، and troubleshooting of Hardware, Software, and LAN / WAN infrastructure.

-Troubleshoot the network and system services (ERP، Printing، Email service, VPN, and Internet access).

------------

Location: Hadayek Elahram

---------

Requirements:

- High educations

- Gender: males only

- Very good in English

- Maximum age 32

---------

Benefits:

- Salary

4000 for IT Help-desk

7000 for Senior IT Specialist

- Social insurance

- 8 work hours

- One day off rotational

-------------

For applying please send your cv to:

cv@tawarwghayar.com

mention the job title in the subject

(it help desk )

or

(Senior IT Specialist )

--------------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

8- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- محاسب تكاليف (3 سنوات خبرة)

-تحديد تكلفة خطوط الانتاج بناءا على الموديلات المنتجة

-تحديد احتياجات الوحده من الخامات وادوات التشغيل

-قياس تكلفة العمالة وفقا لحجم الانتاج ومراحلة

-تقدير وتخطيط تكلفة الوحده

-تقديم تقارير بحركة سير المواد والخامات والاقمشة داخل المصنع وخريطة التدفق«

2- مراقب مخزون (1-3 سنوات خبرة)

عمل الجرد الدوري على الافرع-

مراقبة حركة المخزون

3- امين خزنة (1-3 سنوات خبرة)

استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة.

الإشراف على إدارة النقدية اليومية.

إدارة الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات.

إعداد تقارير المصروفات على أساس منتظم

4- مراقب كاميرات (خبرة في نفس المجال)

التأكد من فتح وغلق الفروع في المواعيد المحددة الرسمية لبدء وانتهاء العمل

مراقبة الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات الشركة داخل الفروع المختلفة-.

رصد أية تجاوزات داخل الفروع المختلفة للشركة والابلاغ عنها للمدير المباشر

5- امن (خبرة سابقة في المجال)

مسؤول عن عملية الامن داخل الفرع ومتابعة سير العمل بانتظام

-----------

مكان العمل: البوابة الثانيه الجديده- حدائق الاهرام

--------

الشروط:

- مؤهل عالي للوظيفه الاولي والثانية

- موهل متوسط للوظيفه الثالثة والرابعه

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

-------

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمراقب المخزون- المرتب 3500 لامين الصندوق

- المرتب 3000 لمراقب الكاميرات- المرتب 2500-3000 لفرد الامن

-المرتب 6000-7000 لوظيفه المحاسب

- ارباح نصف سنويه

- 9 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعية

-------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

------------------------------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

9-أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عن طلب الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظه الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه على مدار ورديه واحده من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا بأجر يومي وقدرة ١٥٠ جنيه.

وعلى من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمه للتعاقد .

على أن يكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الاسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم ان العمل مستمر أيام العطلات .

===