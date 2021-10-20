أخبار عاجلة

رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر -
في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات -
شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي -
الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو -
حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام -
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

Print
وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء أشاد المهندس كامل الوزير، بنتائج اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، وبروح التعاون والإخاء بين كافة الدول العربية وتسابق كافة الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي.
من جانبه أكد وزير النقل القطري على أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، منها قطاع النقل البحري، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقا لأحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ.
فيما أشار وزير النقل المصري، إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في في شتى المجالات، منها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح ، مشيرا إلى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، لافتا إلى أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع وجه وزير المواصلات القطري الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه