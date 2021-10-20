وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء أشاد المهندس كامل الوزير، بنتائج اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، وبروح التعاون والإخاء بين كافة الدول العربية وتسابق كافة الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي.

من جانبه أكد وزير النقل القطري على أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، منها قطاع النقل البحري، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقا لأحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ.

فيما أشار وزير النقل المصري، إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات، منها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، لافتا إلى أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير المواصلات القطري الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال.