بعد أن حققت زيادة 3%.. تعرف على أداء موانئ البحر الأحمر في شهر سبتمبر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 554 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الواردات 303 الف طن بضائع بينما سجلت الصادرات 251 الف طن بضائع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 390 الف طن بضائع بكمية وارد 270 الف طن وصادر 120 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 43 الف طن بكمية وارد 16 الف طن وصادر 27 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 الف طن بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 20 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 7 آلاف طن بروبلين وتصدير 84 الف طن فوسفات من ميناء الحمراوين .

وتم تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا إلى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .