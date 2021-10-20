"إرادة الرياض" ينظم حلقة نقاشية عن الصحة النفسية وجائحة "كورونا"

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ضمن فعاليات اليوم العالمي بمشاركة عدد كبير من المختصين والممارسين الصحيين

نظّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، مساء أمس الثلاثاء، حلقة نقاش علمية افتراضية عبر تطبيق (زوم) بعنوان "الصحة النفسية وجائحة كوفيد-19.. الواقع والمستقبل"، ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2021" تحت شعار "الصحة النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعًا".

شارك في الحلقة كل من الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، ومدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة البروفيسور نايف الصبحي، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور حمود الشمري، والمدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وتحدّث المشاركون في حلقة النقاش عن عدة محاور شملت الاحترازات ودورها في السلامة المجتمعية، ومستقبل الجائحة وأثرها على الفرد والمجتمع، ودور المملكة القيادي في السيطرة على الجائحة، ومقارنات عالمية تحديات وحلول، والصحة النفسية بالمملكة مبادرات وحقائق وخدمات، والمبادرات الصحية النفسية ودورها في الوقاية النفسية والعلاج، والاضطرابات النفسية المترتبة عن الجائحة وطرق اكتشافها وخدمات معالجتها، كما تم الحديث عن الخدمات الطبية في ظل الجائحة مسارها الحالي ومنظور مستقبلي، والرؤية والمسار الصحي للمملكة الواقع والمستقبل، ودور التجمعات الصحية في تنوع وتوزيع الخدمات الصحية للمستفيدين، والخدمات الصحية النفسية في المستشفيات التي تضمنت مبادرات ومشاريع، ومشاركة المرضى في الوصول إلى الخدمات الصحية النفسية، وفئات المجتمع والاحتياج للخدمات الصحية النفسية.

وشهدت حلقة النقاش حضورًا كبيرًا من المختصين والممارسين الصحيين، تخللها عدة مداخلات من الحضور.