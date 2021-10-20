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آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض

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آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض
رئيس هيئة الترفيه: ننتظركم الليلة الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً

آل الشيخ ينشر الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ الخطة المرورية للوصول إلى منطقة مسيرة موسم الرياض، والمواقف المخصصة لها.

وقال آل الشيخ؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: ننتظركم الليلة، الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساءً.

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميّاً، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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