أخبار عاجلة

حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام -
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية -
لبنان: نقص حاد في تمثيل النساء في المجال السياسي ومتوسط أجورهن أقل من أجور الرجال -
البنطال يدفع جامعة جدة لإصدار بيان -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية -
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج -
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال -
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي -
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من المحافظة

Print
استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من المحافظة استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من ديوان عام محافظة شمال سيناء، خلال العام الدراسي الماضي.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من رسوم الإعاشة في المدن الجامعية في جامعة العريش، حيث تقدم المحافظة مبلغ 200 جنيه شهريًا لكل طالب قيمة الإعاشة بالمدن الجامعية.

وكانت المحافظة وقعت بروتوكول مع الجامعة لسداد مصروفات اقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحمل المحافظة أكثر من مليون و100 ألف جنيها كمصروفات إقامة في المدن الجامعية بالعريش لطلاب الشيخ زويد ورفح .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو