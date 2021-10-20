استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من المحافظة

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن استفادة 246 طالبًا وطالبة من الشيخ زويد ورفح من الدعم المقدم من ديوان عام محافظة شمال سيناء، خلال العام الدراسي الماضي.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من رسوم الإعاشة في المدن الجامعية في جامعة العريش، حيث تقدم المحافظة مبلغ 200 جنيه شهريًا لكل طالب قيمة الإعاشة بالمدن الجامعية.

وكانت المحافظة وقعت بروتوكول مع الجامعة لسداد مصروفات اقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحمل المحافظة أكثر من مليون و100 ألف جنيها كمصروفات إقامة في المدن الجامعية بالعريش لطلاب الشيخ زويد ورفح .