أسهم «إي فاينانس» تقفز ٣٦٪ خلال أولى تداولتها بالبورصة المصرية

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سجلت إجمالي طلبات الشراء على أسهم شركة أي فاينانس خلال اللحظات الأولى من بدء التداولات بالبورصة المصرية نحو ٣٢ مليون سهم بمتوسط ١٩ جنيها للسهم مقابل عروض بلغت ٧ ملايين سهم فقط بنسبة ارتفاع بلغت ٣٦ ٪.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم بدء التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في السوق، عند سعر 13.98 جنيه، مما يصل بالقيمة السوقية للشركة المملوكة للدولة إلى 22.37 مليار جنيه يعادل نحو 1.43 مليار دولار.

وأغلق الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد رسميا يوم الأحد الماضى، بمعدل تغطية بلغ 61.4 مرة، كما تمت تغطية شريحة الطرح الخاص الأسبوع الماضي بنحو 6.8 مرة، وتجاوز الاكتتاب العام في جميع الأسهم المطروحة لكل من المؤسسات والمستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 10.2 مرة.

وجمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مال الشركة، ما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ عام 2005.

وسوف تدير سي آي كابيتال حساب دعم استقرار السهم، وسيحق للمشترين في الطرح العام فقط من راغبي البيع، إيداع أوامر بيع بحد أقصى الأسهم المخصصة لهم في الطرح العام، وذلك لمدة 30 يوما وهي مدة حساب دعم استقرار سعر السهم.

وستقوم سي آي كابيتال بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح خلال الـ 30 يوما، وفي نهاية المدة ستنفذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع وفقا للشروط الواردة في نشرة الطرح.

ويعد طرح إي فاينانس هو ثاني الطروحات العامة الأولية في عام 2021 بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة في أبريل الماضي، بجانب القيد الفني المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة – المدرجة في بورصة لندن، والذي شهد نقل الشركة لـ 5% من أسهمها من لندن إلى البورصة المصرية في مايو الماضي.