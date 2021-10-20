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وزير النقل السعودى يزور فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

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وزير النقل السعودى يزور فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية وزير النقل السعودى يزور فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

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قام صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية والوفد المرافق بزيارة فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية.

وتأتي الزيارة على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور وزراء. وزراء النقل العرب.

حيث إصطحب اصطحب الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية وزير النقل السعودى والوفد المرافق له بجولة داخل مرافق فرع القرية الذكية المختلفة ،و إستمتع إلى شرح عن مختبرات ومعامل الأكاديمية والمرافق المختلفة التي تمت زيارتها واشاد معاليه بما شاهد.

المصرى اليوم

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