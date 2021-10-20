6 شبان بالمعصرة جردوا ميكانيكى من ملابسه وأطلقوا النيران بسبب 100 جنيه..تفاصيل

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قام 6 أشخاص بمنطقة المعصرة بتجريد ميكانيكى سيارات من بعض ملابسه بسبب خلاف بين احدهم وبين الميكانيكى على 100 جنيه ثمن إصلاح عطل فى سيارة احدهم كما قاموا باطىق اعيرة نارية لترويع المنطقة حتى لا يتدخل احد لنجدته وتعدوا عليه بالضرب المبرح محثين إصابات بانحاء الجيد .

تم إخطار قسم شرطة المعصرة من الاهالى بقيام 6 اشخاص بإطلاق اعيرة نارية وترويع الاهالى فضلا عن التعدى على ميكانيكى سيارات بالمعصرة وتجريدده من ملابسه بسبب خلاف بين احدهم وبينه على 100 جنيه .

إنتقلت قوة من القسم لمكان البلاغ وتم ضبط 3 من المتهمين والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة وجارى ملاحقة الهاربين وتبين من سؤال الميكانيكى ان مشادة كلاميه بينه وبين المتهمين بسبب خلاف على 100 جنيه ثمن قيامه بإصلاح عطل فى سيارة احدهم جعلهم يقومون بالتعدى عليه وتجريده من بعض ملابسه وارهابه والاهالى بإطلاق اعيرة نارية .