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عرض الفيلم اللبناني كوستا برافا ضمن فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي

يشهد اليوم الأربعاء، فعاليات سادس أيام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، مجموعة متميزة من العروض والفعاليات من بينها عرض الفيلم اللبناني "كوستا برافا" للمخرجة مونيا عقل الذي رُشح لجائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

تقام مراسم السجادة الحمراء للفيلم الساعة 05:30 مساءً، ويبدأ عرضه الساعة 06:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض فيلم لبناني آخر "البحر أمامكم" من إخراج إيلي داغر الفائز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان السينمائي عن فيلمه "موج 98". يعرض فيلم "البحر أمامكم" الساعة 09:45 مساءً، على أن تبدأ مراسم السجادة الحمراء الساعة 08:45 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

كما سيعرض غدا ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الفيلم الفرنسي "الحدث" الفائز بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لهذا العام. يعرض الفيلم بقاعة سي سينما وذلك الساعة 09:15 مساءً.

أما على مستوى الفعاليات تستمر جلسات التقديم ببرنامج حكايات طائر الشمس في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي وفيلم لاب فلسطين. سيعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير 5 أفلام روائية قصيرة ضمن قائمة قصيرة من المشاريع المقدمة من قبل صناع أفلام عرب ناشئين في نوع قصص الأطفال والمراهقين والأسرة وقصص بلوغ سن الرشد. تقام جلسة التقديم والجوائز: فيلم لاب فلسطين في جامعة برلين التقنية وتستمر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 06:00 مساءً.

كما تقام، ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائية محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية. هذه المحاضرة ستأخذ المشاركين خلال العملية الإبداعية للعمل في سرد القصص التفاعلية. من خلال أمثلة من التنصيبات التفاعلية والألعاب والواقع الافتراضي، سيستخدم ستيفان جرامبارت دراسات حالة من حياته المهنية التي حاز فيها على جائزة إيمي في وسائل الإعلام الرقمية، لاستكشاف كيفية التكيف مع سرد القصص غير الخطية. تقام المحاضرة الساعة 12:30 مساءً بقاعة أوديماكس جامعة برلين.