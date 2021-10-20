أخبار عاجلة

حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام -
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية -
لبنان: نقص حاد في تمثيل النساء في المجال السياسي ومتوسط أجورهن أقل من أجور الرجال -
البنطال يدفع جامعة جدة لإصدار بيان -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية -
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج -
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال -
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي -
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

Print
تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

شونجا على رأس قائمة الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو