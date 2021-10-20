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يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر)

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السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر) يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر)

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وصل الرئيس عبدالفتاح إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتشهد أكاديمية الشرطة اليوم مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مع حضور عدد من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة وأسر الخريجين.

يفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجو الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية ويتخلل الحفل تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا روحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وتعد أكاديمية الشرطة مصنعا للرجال وصرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن.

المصرى اليوم

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