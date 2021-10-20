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اليوم ..محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية ب«عقار جسر السويس»

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اليوم ..محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية ب«عقار جسر السويس» اليوم ..محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية ب«عقار جسر السويس»

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تنظر محكمة جنايات، اليوم السبت، محاكمة 3متهمين في اتهامهم بتزوير محررات رسمية لبناء ٤ طوابق مخالفة بـ«انهيار عقار جسر السويس» والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا، وإصابة آخرين من قاطني العقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

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