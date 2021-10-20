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أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات «SLBM» يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني أجرت تجربة إطلاق من غواصة «8.24 يونغ أونغ» حيث تم «إطلاق أول صاروخ باليستي يطلق من غواصة بنجاح قبل خمس سنوات لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية».

ووفق وكالة يونهاب للأنباء، إن النوع الجديد من الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، يتضمن الكثير من تقنيات توجيه التحكم المتقدمة بما في ذلك التنقل الجانبي والتنقل بالتخطي المنزلق، وسيسهم بشكل كبير في وضع التكنولوجيا الدفاعية لـ «بيونج يانج» في مستوى عالٍ وفي تعزيز القدرة التشغيلية تحت الماء للقوات البحرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي. وأفادت هيئة الأركان المشتركة، بأن «بيونج يانج» أطلقت الصاروخ الباليستي بالقرب من منطقة «سينبو» بإقليم «هامغيونغ الجنوبي» باتجاه البحر الشرقي.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق، وذكرت هيئة الأركان أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية.

ومن جهته، عبر مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عن «أسفه الشديد» إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى وحث «بيونج يانج» على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وحسب الوكالة، يبدو أن السلاح الجديد عبارة عن صاروخ باليستي صغير يطلق من غواصات تم عرضه لأول مرة في معرض دفاعي نادر أقيم في «بيونج يانج» للاحتفال بالذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.

وخلال المعرض تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ببناء «جيش لا يُقهر»، وقال إن تطوير الأسلحة كان للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب، مضيفًا: «نحن لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش الحرب نفسها، وزيادة ردع الحرب حرفيًا من أجل حماية السيادة الوطنية»، وأوضح أن مساعيه لبناء جيشه لا تستهدف كوريا الجنوبية وأنه لا ينبغي أن تكون هناك حرب أخرى بين الكوريين.

وأشار كيم إلى أن كوريا الجنوبية تطبق معايير مزدوجة لمواصلة تعزيز القدرات العسكرية، بينما تتحدث ظاهريًا عن السلام والتعاون والازدهار، بما يقوض التوازن العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

في أغسطس عام 2016، زعمت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا يطلق من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي بالقرب من «سينبو»، على الرغم من أن المسؤولين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لم يتضح ما إذا كان الصاروخ قد أطلق بالفعل من غواصة.

وجاء إطلاق يوم الثلاثاء أيضًا بعد حوالي شهر من إجراء كوريا الجنوبية تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي الذي يطلق من الغواصات المصمم محليًا من غواصتها التي يبلغ وزنها 3000 طن.