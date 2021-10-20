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انخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء انخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفضت درجات الحرارة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء ، حيث يسود المحافظة طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة .

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 16 وحتى 27 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 21 و26 درجة، ومدينة رفح ما بين 21 و26 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 و26 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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