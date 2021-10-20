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قرار وزارى بضم وكيل «زراعة الإسكندرية» عضوا بمجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية

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قرار وزارى بضم وكيل «زراعة الإسكندرية» عضوا بمجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية قرار وزارى بضم وكيل «زراعة الإسكندرية» عضوا بمجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا حمل رقم 145، لسنة 2021، باختيار الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، بالشاطبى، عضوا بمجلس بحوث الثروة الحيوانيه والسمكيه، والذي يعد أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، لمدة 3 سنوات.

كما شمل القرار ضم الدكتورة أسماء فهمي عبد المجيد خليل، من كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية الى التشكيل الجديد للمجلس.

يشار الى أن التشكيل الجديد للمجلس يضم في عضويته 15 عضواً.

المصرى اليوم

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