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«الجمال عدى الكلام»..نجمات الجونة يواصلن منافسات الإطلالات الجريئة (صور)

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«الجمال عدى الكلام»..نجمات الجونة يواصلن منافسات الإطلالات الجريئة (صور) «الجمال عدى الكلام»..نجمات الجونة يواصلن منافسات الإطلالات الجريئة (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

رغم الانتقادات التي طالت النجمات بسبب الإطلالات الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، فلاتزال النجمات من ضيفات المهرجان والفنانات يحرصن على التنافس على الريد كاربت، والظهور باحدث تصميمات الأزياء وأكثرها جرأة وعصرية وتحررا.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

وشهدت ريد كاربت الجونة أمس حضور قوي للنجوم ومنافستهم على جذب الكاميرات والمصورين بالملابس الملفتة والحركات العفوية والضحك واستعراض إطلالاتهم.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

وكان للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي نصيب الأسد في الاستحواذ على اهتمام وكاميرات المصورين، بلقطات جمعتهما معا أو بلقطات فردية لـ«بسنت» خلال استعراضها لفستانها الأزرق المموج عاري الكتفين.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

أيضا حرصت الفناناتين الشابتين تارا عماد وهدى المفتي على تبادل الهزار والعناق أمام الكاميرات، وظهرت «تارا» وهي تحتضن «هدى» ويتبادلان الضحك.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة
نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

وكان لعدد من الفنانات الشابات إطلالات جريئة كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهن مي الغيطي، بفستان مكشوف، ورنا رئيس التي ظهرت بفستان من اللون «البيبي بلو» ضيق وعاري من المنتصف.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

أيضا ظهرت الفنانة الأردنية صبا مبارك بفستان من اللون البيستاج الفاتح، عاري الظهر، وبذيل منفوش لفت الأنظار خاصة حين وقفت «صبا» لتستعرض إطلالتها في حركات دائرية أمام المصورين خلال «ريد كاربت» لفيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب.

نجمات الجونة يواصلن الإطلالات الجريئة

المصرى اليوم

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