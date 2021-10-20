الثاني على كلية الشرطة : «الأمن رسالة وجاهزون للشهادة»

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قال الملازم أول عبدالفتاح أحمد صالح الثاني على كلية الشرطة قبل حفل التخرج لدفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والتي يشهدها الرئيس عبدالفتاج السيسي رئيس الجمهورية: إن الشرطة جهاز وطني يسعي لتحقيق الأمن والأمان، منوها «الأمن رسالة وجاهزون للشهادة».

وأضاف في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز قبل الحفل: «الشرطة والأمن رسالة، وأي واحد يتمني أن يلتحق بكلية الشرطة لخدمة الوطن، منوها بأن والده لواء شرطة سابق زرع فيه حب البلد والانتماء أنه يسعي لتحقيق هذه الرسالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد».

تشهد أكاديمية الشرطة اليوم مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مع حضور عدد من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة وأسر الخريجين.

يفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجو الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية ويتخلل الحفل تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا روحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وتعد أكاديمية الشرطة مصنعا للرجال وصرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن.