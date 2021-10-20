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13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

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13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق 13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق
وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان

13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

سقط عددٌ من القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فيما تمّ تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً مزدوجاً استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبّب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "سانا"، عن مراسلها، إشارته إلى حدوث "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن الإعلام السوري الرسمي، بسقوط 13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة، إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن التفجير المزدوج، كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الضحايا؛ أي أعداد القتلى والجرحى، غير أنها نشرت صوراً وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شبّ فيها إثر التفجير.

وتشهد مناطق في سوريا بين الحين والآخر عمليات تفجير، تسبّبت في وقوع ضحايا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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