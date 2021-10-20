الحرارة تصل إلى 35 درجة وتوقع أمطار .. حالة الطقس اليوم وحتى الإثنين 25-10-2021

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء على شمال مصر، وتستقر درجات الحرارة الأيام القادمة حول نفس درجات الحرارة السائدة اليوم.

وتكوون أعلي درجة حرارة اليوم في مصر 35 درجة لليوم الثاني على التوالي فى أسوان وإدفو.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-10-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس لطيفا ليلاً على أنحاء مصر.

ويكون الطقس اليوم معتدلاً نهارًا في القاهرة وأيضًا الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد.

وتستمر حالة البحر الأحمر مضطربة ويصل الموج 3 أمتار، ويكون البحر المتوسط معتدلاً وارتفاع الموج يصل إلي 2 مترًا.

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة خلال توقعات طقس اليوم على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتراوح سرعة الرياح فى مصر بين 18 و12 عقدة في الساعة.

وتكون توقعات درجات الحرارة اليوم في القاهرة للعظمي والصغري 28-18، والإسكندرية 27-20.

وتكون درجة الحرارة اليوم في المنصورة 27-19، دمنهور 28-19، طنطا 28-19، الزقازيق 28-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في كاترين 25-12، شرم الشيخ 31-24.

ويتوقع أن تكون في أسوان 35-22، الأقصر 34-22، أسيوط 29-18، سوهاج 30-19، قنا 31-19.

ويوضح الجدول التالي توقعات درجات الحرارة اليوم في مدن مصر.

تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس غدًا الخميس 21-10-2021

تكون حالة الطقس غدًا الخميس قريبة من طقس اليوم.

مع أحوال الطقس غدًا الخميس على أغلب أنحاء مصر.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري غدًا في القاهرة والوجه البحرى 27-18درجة، وفى جنوب سيناء 31-23 درجة، وفي السواحل الشمالية 26-20ْ درجة.

ةتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد غدًا 29-19 درجة، وفى جنوب الصعيد 35-21 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 22-10-2021

تكون حالة الطقس يوم الجمعة شبيهة بطقس الغد الخميس ماعدا القاهرة وجنوب الصعيد.

وترتفع متوسطات درجات الحرارة الجمعة للعظمي والصغري في القاهرة إلى 29 والصغري 19، بينما تنخفض فى جنوب الصعيد إلي 34-22 درجة.

توقعات درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم السبت 23-10-2021

تتطابق أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم السبت تمامًا مع السائدة يوم الجمعة.

درجات الحرارة وأحوال الطقس يوم الأحد 24-10-2021

تكون أحوال الطقس قريبة من الأيام السابقة وتختلف متوسطات درجات الحرارة فى جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوبه.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب سيناء 32-23، وفى شمال الصعيد 30-19، وفى جنوب الصعيد 35-22.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الإثنين 25-10-2021

تكون توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة يوم الإثنين متطابقة تمامًا مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد.

تقارير أحوال الطقس السائدة حتى يوم الإثنين 25-10-2021

تفاصيل حالة البحر المتوسط حتى يوم الجمعة 22-10-2021

توقعات حالة البحر الأحمر حتى يوم الجمعة 22-10-2021

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