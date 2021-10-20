الآن في 7 محافظات فوري .. استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد بالخط الساخن

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أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمات الإصدار الفوري لـ استخراج بطاقة الرقم القومي في 7 مدن جديدة في محافظات مختلفة، بهدف توسع نطاق تطبيق الخدمات الأكثر إنجازاً في قطاع الأحوال المدنية للمواطنين، مع تعميم خدمات الخط الساخن 15340 في تلك المحافظات.

قررت الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية أصدار بطاقة الرقم القومي بشكل فوري في مدن المنصورة بمحافظة الدقهلية، و بنها بمحافظة القليوبية وطنطا بمحافظة الغربية ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط ومدينة الإسكندرية في محافظة الإسكندرية بالإضافة إلي القاهرة والجيزة؛ تمهيداً لتعميمها الخدمة بشكل كامل في كل المحافظات.

وكشفت مصلحة الأحوال المدنية في بيان لها عن رقم 15340 كرقم خدمة لخط الساخن الأكثر إنجازاً لتحقيق خدمات المواطنين؛ فيسهل علي المواطنين الحصول على خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثاق الزواج والطلاق والوفاة من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 15340 .

وإضاف البيان بعد طلب خدمة الرقم الساخن يقوم مندوب من مصلحة الأحوال المدنية بالتوجه إلى طالب الخدمة إلي منزله وتسليمه المستند المطلوب أو إي محرر آخر له بالمنزل في اليوم نفسه.

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وفي الوقت نفسه دشنت وزارة الداخلية موقع إلكتروني لاستخراج بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وشهادة الميلاد وغيرهم من المستندات أيضا عن بعد في أسرع وقت ممكن بالخطوات التالية.

خطوات استخراج بطاقة علي موقع الانترنت - صورة أرشيفية

- الدخول علي موقع قطاع السجل المدني هنــــــــــــا التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل بيانات المطلوبة لمقدم الطلب.

- اختيار مقدم الطلب طريقة دفع الرسوم المحددة

- الخطوة الآخيرة الضغط على كلمة «الموافقة»

وقالت وزارة الداخلية إن إصدار المستندات عن طريق الإنترنت مثل بطاقة الرقم القومي يشترط أن تكون الخدمة المطلوب لنفس الشخص مقدم الطلب مع توافر شرط تطابق البيانات الخاصة الخاص بالمهنة أو الوظيفة.