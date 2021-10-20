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العدد الثاني والعشرين من مجلة "درايفر تريت دايجست" يبصر النور

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العدد الثاني والعشرين من مجلة "درايفر تريت دايجست" يبصر النور العدد الثاني والعشرين من مجلة "درايفر تريت دايجست" يبصر النور

 

يسُرّ شركة "درايفر تريت" أن تعلن عن إطلاق الإصدار الثاني والعشرين من مجلة "دايجست" الذي يركّز على الشرق الأوسط.

تهدف مجلّة "دايجست" إلى أن تكون موضوعيةً دائماً وأن تغطي جميع القطاعات الصناعية ذات الصلة. وفي هذا العدد، يتطرّق دانيال موريس من مكتب "درايفر تريت" في قطر إلى التقدّم المُحرز في مشاريع لكرة القدم 2022، وما يحمله المستقبل في جعبته لقطر بعد عام 2022.

ويقدّم السيد محمود أبوجبل، المدير الفني، رؤى مُطلعة تتعلق بدعاوى البناء في الإمارات العربية المتحدة، ويقول في هذا الصدد: "إن أفضل وقت لوضع حجر الأساس لاستراتيجية دفاع سليمة هو خلال الفترة الممتدة بين إشعار المحكمة والتاريخ الذي تعين فيه المحكمة خبيراً تقنياً."

نسعى جميعًا إلى شقّ طريقنا والتقدّم وسط مرحلة كبيرة من التغيير والتكيّف، وقطاع البناء ليس مستثنى من ذلك. ويشارك السيد فيل دوجان، رئيس خدمات الخبراء - الشرق الأوسط، آراءه بخصوص تطور جلسات الاستماع الافتراضية وإيجابياتها وسلبياتها.

تجدر الإشارة إلى أنّ معظم مؤلّفي المقالات في مجلة "دايجست" هم من المستشارين في شركة "درايفر تريت"، غير أنّنا نستضيف مساهمين ضيوفاً أيضاً. في هذا العدد، سيجد القرّاء مقالة تثقيفيّة بقلم مارك روكا من شركة "سي إم إس" يتناول فيها نمو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية .

 

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