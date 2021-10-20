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الكونغرس يدرس صياغة أنظمة جديدة لحماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

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الكونغرس يدرس صياغة أنظمة جديدة لحماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي الكونغرس يدرس صياغة أنظمة جديدة لحماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي
استدعى المسؤولين التنفيذيين في كل من يوتيوب وسناب شات وتيك توك

الكونغرس يدرس صياغة أنظمة جديدة لحماية الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

يدرس الكونغرس الأمريكي صياغة أنظمة جديدة معنية بشركات التكنولوجيا لحماية مستخدميها الأطفال والمراهقين- وفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية.

واستدعى الكونغرس، المسؤولين التنفيذيين في كل من: يوتيوب وسناب شات وتيك توك؛ للحضور يوم الثلاثاء المقبل، للإجابة عن أسئلة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، التي تخطط للتحقيق في كيفية حماية هذه المنصات لمستخدميها الصغار.

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة الفرعية لحماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمن البيانات، السيناتور ريتشارد بلومنثال؛ إن "الاكتشافات الأخيرة حول الضرر الذي يلحق بالأطفال عبر الإنترنت تظهر أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تواجه لحظة الحساب، ونحن بحاجة إلى فهم تأثير المنصات الشهيرة، مثل: سناب شات وتيك توك ويوتيوب على الأطفال والمراهقين، وما يمكن للشركات فعله بشكل أفضل للحفاظ على سلامتهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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