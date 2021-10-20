★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أكاديمية الشرطة اليوم مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مع حضور عددا من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة وأسر الخريجين .

يفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجي الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية ويتخلل الحفل تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا روحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

و تعد أكاديمية الشرطة مصنعا للرجال وصرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن