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حفل إضافي لـ«صوت السينما» في قصر عابدين السبت

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حفل إضافي لـ«صوت السينما» في قصر عابدين السبت حفل إضافي لـ«صوت السينما» في قصر عابدين السبت

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أعلنت مجموعة «MBC »عن تنظيم حفل إضافي يوم السبت 30 أكتوبر بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول لـ«صوت السينما» في قصر عابدين التاريخي والأثري.

ويتضمن الحفل مُختارات من الأغاني من موسيقى الأفلام التي يشدو بها النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني، ومن الأغاني التي سيتم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، «عشانك يا قمر» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة.

وقال عماد صليبي مدير الفعاليات في «مجموعة MBC»، أنه تقديراً للإقبال الجماهيري الكبير على شراء تذاكر العرض الأول فقد تم التنسيق مع الجهات المُختلفة لإطلاق حفل أخر على نفس النسق لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المُتابعين للإستمتاع بهذا العرض الفريد.

يُذكر أن حفلات «صوت السينما» تم إطلاقها للإحتفال بتراث الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

المصرى اليوم

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