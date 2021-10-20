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صحة الغربية تستقبل وفد الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بالوزارة

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صحة الغربية تستقبل وفد الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بالوزارة صحة الغربية تستقبل وفد الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بالوزارة

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استقبلت مديرية الصحة بالغربية، الدكتور أسعد الصادق بالإدارة المركزية لمكافحة العدوى بوزارة الصحة في إطار متابعة وزارة الصحة المستمرة للمحافظات، واهتماما منها بتقديم خدمة طبية ذات جودة في جميع التخصصات، خاصة مكافحة العدوى تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقام الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستقباله فور وصوله المديرية وقبل انطلاقه إلى المرور على مستشفيات القطاع الطبي بالمحافظة.

أكد حميدة أن فرق التفتيش دائمة المرور وتدريب الفرق الطبية ومعه فريق الإدارة لتعليم جميع الفرق بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.

وتوجه مسؤول الوزارة رافقة الدكتوره حسناء محمد والدكتور أحمد الشهاوي نائب مدير إدارة مكافحة العدوي إلى مستشفى بسيون المركزى للمرور على أقسام الطوارئ والمعمل والعيادات الخارجية والحضانات والتعقيم المركزي والمغسلة المركزية والغسيل الكلوي والعزل والعناية المركزة.

وسوف يقدم تقرير المرور من خلال الفريق الوزاري إلى السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة وإلى الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزاره لتلافي السلبيات.

المصرى اليوم

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