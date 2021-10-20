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حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:32 مساءً
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:32 مساءً
لبنان: نقص حاد في تمثيل النساء في المجال السياسي ومتوسط أجورهن أقل من أجور الرجال
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:31 مساءً
البنطال يدفع جامعة جدة لإصدار بيان
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:25 مساءً
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
لبنان.. آمال المواطنين بالتغيير تتلاشى وشبح الحرب الأهلية يعود
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cnn arabic
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:14 صباحاً
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