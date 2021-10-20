طرح مخطط "الجوزاء" بمساحة تتجاوز 191 ألف م2 للبيع في مزاد علني بالخُبر

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يتميز بالموقع الاستراتيجي الفريد.. مع إمكانية بناء المجمعات السكنية الاستثمارية

تطرح شركة الديار للتطوير العقاري وشركة الدارة للتطوير العقاري وشركة أدير العقارية، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021م، مخطط "الجوزاء" (معتمد برقم ش خ 854) للبيع، في مزاد علني، يُقام في فندق كمبنسكي العثمان بمدينة الخُبر.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضورًا واسعًا من المستثمرين وشركات التطوير العقاري للظفر بقطع المخطط الفريدة.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 191 ألف متر مربع؛ ويوفر 130 فرصة استثمارية واعدة في أهم المواقع وأكثرها نموًا وتميزًا في مدينة الخُبر، حيث تمنح المساحات المتنوعة للقطع السكنية الاستثمارية التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى أربعة أدوار؛ المرونة الكافية لتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم التطلعات المستقبلية لمالكيها من أفراد وشركات استثمارية وعقارية.

ويتميز المُخطط بالعديد من عوامل الجذب التي تجعل منه فرصة استثمارية استثنائية، أهمها الموقع الاستراتيجي الفريد في حي الحمراء أحد أحياء مدينة الخُبر الحديثة على مقربة من الكورنيش البحري، وجسر الملك فهد الدولي، ومجمع الشبيلي جراند مول، ووقوعه على مفترق طرق حيوية تربطه مع مدينتي الظهران والدمام ومملكة البحرين بكل يسر وسهولة؛ مما يجعل من المخطط فرصة واعدة لرجال الأعمال وكبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري للتملك والإيجار والاستثمار.

ويتيح المخطط إمكانية بناء المجمعات السكنية الاستثمارية، أو الاستثمار في العقار بشراء مواقع ومساحات مميزة تعود للمستثمر بأرباح مغرية في المستقبل.

ويعتبر مخطط "الجوزاء" من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة في مدينة الخُبر، نظرًا لوقوعه في أحد أهم الأحياء التي تتميز بنموها المتسارع، وتشهد نهضة عمرانية واسعة، تواكب المسيرة التنموية التي تعيشها المدينة، مما يمنح ساكني الحي معيشةً عالية الجودة بفضل خدماته ومرافقه المتكاملة.

ويتميز المخطط بتوزيعه الذكي للقطع السكنية فيه، وتزويده بشبكة طرق رئيسة وفرعية حديثة، وبنية تحتية متطورة مواكبة لمتطلبات العصر وفق أحدث المواصفات الفنية، التي تعزز من جودة الحياة فيه، وتجعل من المخطط فرصة استثنائية للتملك والاستثمار العقاري الناجح في مدينة الخُبر.

وتملك المنطقة الشرقية عمومًا، والخُبر على وجه الخصوص، المقومات كافة التي تؤهلها لتكون الوجهة الأولى للاستثمار العقاري الناجح، نظرًا لتركز معظم الأنشطة الاقتصادية فيها، وامتلاكها العديد من عناصر الجذب السياحي لما فيها من مناطق تاريخية وأثرية، وتوفيرها فرص استثمارية واعدة مع تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحفز النمو الاقتصادي والاستثمار العقاري فيها.