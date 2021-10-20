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السديس يوصي بإنشاء موسوعة علمية لضبط مسائل الحسبة ونوازلها

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السديس يوصي بإنشاء موسوعة علمية لضبط مسائل الحسبة ونوازلها السديس يوصي بإنشاء موسوعة علمية لضبط مسائل الحسبة ونوازلها
على ضوء القواعد الأصولية والفقهية والمقاصد الشرعية بعيدًا عن الاجتهادات

السديس يوصي بإنشاء موسوعة علمية لضبط مسائل الحسبة ونوازلها

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أثناء رئاسته الجلسة الثانية

للمؤتمر الثاني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية في تعزيزه)، بإنشاء مشروع موسوعة علمية تكون معلمةً ومرجعيةً في ضبط مسائل الحسبة ونوازلها على ضوء القواعد الأصولية والفقهية والمقاصد الشرعية، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية، تُشرف عليها رئاسة الهيئة.

وقال: إن من شأن هذا المشروع أن يكون ضابطًا مرجعيًّا لمن أراد العمل في مجال الحسبة وتبيان مقاصدها وغايتها، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية والآراء الفردية.. وإن الهيئة -بفضل الله- أولًا ثم بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- وجهود رجالاتها، قادرة على القيام بهذه المشروع وتحقيق أهدافه ومقاصده، وجعله نبراسًا لكل من أراد العمل في الهيئة؛ مختتمًا حديثه بالتضرع إلى الله -عز وجل- بأن يبارك في الجهود، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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