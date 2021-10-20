تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.79 دولار للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 %

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التقديرات الأولية نحو ارتفاعها، وبعدما أعلنت الصين عزمها على التدخل في سوق الفحم لإنهاء قفزة الأسعار.

وأكّدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها تقيم إجراءات التدخل في الأسعار، كما تدرس خططاً تستهدف رفع الإنتاج من الفحم حتى 12 مليون طن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 % إلى 84.79 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 % عند 82.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.