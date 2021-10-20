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ما التنمُّر السيبراني؟ وكيف نحمي أبناءنا من مخاطره؟.. الأمن السيبراني يجيب

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ما التنمُّر السيبراني؟ وكيف نحمي أبناءنا من مخاطره؟.. الأمن السيبراني يجيب ما التنمُّر السيبراني؟ وكيف نحمي أبناءنا من مخاطره؟.. الأمن السيبراني يجيب
"الوطني الإرشادي" حدّد أساليبه وأشكاله ووجّه أولياء الأمور باتباع عدد من الإرشادات المهمة

ما التنمُّر السيبراني؟ وكيف نحمي أبناءنا من مخاطره؟.. الأمن السيبراني يجيب

عرّف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التنمُّر الإلكتروني، بأنه شكلٌ من أشكال العنف أو المضايقة عن طريق الوسائل الإلكترونية وشبكات الإنترنت.

ولفت المركز في تنبيهٍ لأولياء الأمور، إلى أن أساليب التنمُّر السيبراني هي المضايقة وانتحال الشخصية وإرسال أو نشر محتوى سلبي أو ضار عن شخصٍ آخر، والملاحقة عبر الإنترنت، والبحث عن المعلومات الخاصة لشخصٍ ما بقصد التهديد.

وأضاف المركز في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن أساليب حماية الأطفال من التنمُّر السيبراني تعتمد على تأسيس مساحة آمنة للحوار مع الأبناء بشكلٍ دوري، وغرس الثقة بالأبناء حتى لا يكونوا ضحية سهلة للمتنمّرين، وتحذيرهم من عدم تقليد المتنمّرين والسرعة في الإبلاغ عنهم وعدم التواصل مع الغرباء بمنصّات الألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب الحرص على تطبيق الرقابة الأبوية على أجهزة الأبناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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