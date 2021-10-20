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"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:24 مساءً
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:18 مساءً
السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:17 مساءً
بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:17 مساءً
وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:17 مساءً
رسمياً .. الرئيس السيسي يعتمد تعديل قانون الرياضة .. والقانون ينقذ انتخابات الزمالك بعد عودة مرتضي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اندلاع بركان جبل "أسو" بجنوب غرب اليابان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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