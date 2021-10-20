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نقص الخدمات يشوه طبيعة ثقيف
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 مساءً
7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 مساءً
6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 مساءً
قلاع الرمال الذهبية بلا ترميم
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 مساءً
4 آلاف مستفيد من عيادات نجران المتنقلة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:10 مساءً
أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:09 مساءً
وظائف أكاديمية شاغرة بـ"التعاقد" لحملة "الدكتوراه" بجامعة المجمعة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:09 مساءً
طبيب ينصح بعلاج "الحالات الباردة" عن بعد لمنع تكدس أقسام الطوارئ بالمراجعين
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:09 مساءً
الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:03 مساءً
إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
قبل ما يغير هدومه.. سر سرعة الداخلية فى ضبط سارق هاتف صحفى اليوم السابع
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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