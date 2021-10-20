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القنصلية العامة البيلاروسية تغلق أبوابها في نيويورك

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القنصلية العامة البيلاروسية تغلق أبوابها في نيويورك القنصلية العامة البيلاروسية تغلق أبوابها في نيويورك

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أُغلقت القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقعه رئيس الوزراء «رامان جالفوتشينكا».

ووفق وكالة تاس الروسية، تم نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية القانونية الوطنية. وأوضحت الوثيقة: «(بموجب هذا المرسوم) إغلاق القنصلية العامة لجمهورية بيلاروسيا في مدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بحلول 20 أكتوبر 2021».

وفي وقت سابق، ذكرت القنصلية العامة أنها ستنهي عملياتها في 21 أكتوبر بناء على طلب الجانب الأمريكي. وأضافت القنصلية في بيان: «نود أن نخطركم بأنه بناءً على طلب الجانب الأمريكي، ستتوقف القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك عن العمل يوم 21 أكتوبر 2021». وعبرت وزارة الخارجية البيلاروسية عن أسفها لقرار واشنطن إغلاق القنصلية العامة في نيويورك.

وكانت بيلاروسيا قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وفي أعقاب استئناف العقوبات الأمريكية ضد مينسك، طلبت وزارة الخارجية البيلاروسية من الولايات المتحدة خفض عدد أفراد سفارتها في مينسك إلى خمسة بحلول 1 سبتمبر. كما ألغت بيلاروسيا موافقتها على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة في بيلاروسيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين، في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، حيث قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية وأيضًا إغلاق حدودها البرية.

ويمكن الآن للمواطنين البيلاروسيين المقيمين في المنطقة القنصلية، بما في ذلك كندا، الوصول إلى سفارة الجمهورية في الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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