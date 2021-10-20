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تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)

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تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو) تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)

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قال عدد من التجار بمحافظة الإسكندرية، إن أزمة ارتفاع سعر البيض خلال الفترة الأخيرة، سواء بيض المزارع الأبيض والأحمر، و«أبوصفارين»، أو البيض البلدى، سببها ارتفاع سعر الأعلاف والعلائق التي يستخدمها المربين في المزارع.

ورصدت «المصرى اليوم» أسباب ارتفاع البيض خلال الفترة الماضية سواء بيض المزارع أو البلدى من خلال جولة ميدانية بأسواق منطقة المنشية في الاسكندرية، حيث قال التجار أن ارتفاع أسعار البيض بسبب زيادة سعر العلف واستيراد ذرة صفراء وعلائق من الخارج، خاصة وأن انتاج غير كافى، مشيرين إلى أن سعر طن العلائق ارتفع من 5500 جنيه إلى 8000 جنيه، ما اضطر أصحاب المزارع إلى غلق مزارعهم لعدم قدرتهم على استكمال النشاط.

واضافوا أن السبب يكمن في ارتفاع سعر العلف وسياسة العرض والطلب في السوق، مشيرين إلى أن طبق بيض المائدة الأحمر بـ 48 جنيه، وهو سعر البورصة، ويتم اضافة جنيه على كل طبق مقابل مصاريف سواق وتبّاع وسفر وتعتيق وكارتة صحراوى وبنزين وتحمل تكلفة البيض المكسور.

وعن الاقبال قالوا إنه ضعيف نتيجة ارتفاع السعر، والمواطن اللى كان بياخد كرتونة بيض كاملة دلوقتى بقى بياخد نص كرتونة، واحيانا كثيرة بياخد بالواحدة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية للمواطنين.

«المصرى اليوم» ترصد أسعار البيض في أسواق الإسكندرية بعد الأزمة الأخيرة:

تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)
تداعيات أزمة البيض .. تجار: ارتفاع سعر العلف والعلائق والعرض والطلب السبب (صور وفيديو)

المصرى اليوم

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