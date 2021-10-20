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شهدت أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات في الإسكندرية ارتفاعا كبيرا في الأسعار تصل إلى حوالى 20% إلى 30% في بعض السلع، حيث تتفاوت من محل إلى أخر داخل السوق الواحد لجذب الزبائن.

وأجرت «المصرى اليوم»، جولة ميدانية داخل أسواق الجملة بمنطقة المنشية لرصد أسعار الخضر والفاكهة والأسماك والدواجن، حيث أكد عدد من التجار وجود موجة ارتفاع في الأسعار تتراوح بين 20 إلى 30%، وارجعوا ذلك إلى زيادة سعر البنزين ما يترتب عليه زيادة في سعر النقل للخضر والفواكه من وكالة الجملة إلى بائعوا التجزئة ومن ثم إلى المستهلكين، فضلا عن ارتفاع السعر ذاته من قبل تجار الجملة.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 12 جنيه والباذنجان بـ12 جنيه للكيلو، والطماطم بـ8 جنيه، والفلفل الاحمر والاصفر بـ30 جنيه والبصل بـ8 جنيه والبطاطس بـ9 جنيه والخيار بـ8 جنيه والجبنة القريش بـ35 جنيه والجبنة «القديمة» بـ40 جنيه للكيلو، والكابوتشى الواحدة بـ5 جنيه والبقدونس الربطة بـ2 جنيه.

وفى سوق الأسماك جاءت الأسعار مترفعة، حيث يقول صبرى محمد تاجر، أن سعر الجمبرى يتراوح من 120 إلى 140 و160 جنيه للكيلو حسب الجودة، والسبيط من 120 وحتى 140 جنيه للكيلو، والبربون يبدأ من 100 إلى 140 جنيها والبورى يبدأ من 40 إلى 60 جنيه، وبورى المعدية بـ35 جنيه، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل بسيط وهو مرتبط بارتفاع سعر باقى السلع، مشيرا إلى ان الاقبال ضعيف بسبب الحالة الاقتصادية من ناحية وارتفاع تكلفة النقل .

وفى سوق الفاكهة قال أحمد محمد، ان سعر كيلو الموز بـ15 جنيه، والعنب بـ25 جنيه، والكاكا بـ20 جنيه والبرتقال بـ12 جنيه والرمان بـ10 جنيه والتفاح بـ30 جنيه والجوافة بـ12 جنيه والبلح بـ15 جنيه والقشطة بـ60 جنيه والكمثرى بـ25 جنيه .

«المصرى اليوم» في سوق الخضر والفاكهة والاسماك بالاسكندرية لرصد الاسعار:

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" فى أسواق الخضر والفاكهة والأسماك: أسعار مرتفعة واقبال محدود (صور وفيديو)