منصة "Hoo Global" لخدمات أصول البلوكتشين تظهر للمرة الأولى بقمة البلوكتشين المستقبلي 2021 في دبي

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انطلقت رسميًا قمة "البلوكتشين" المستقبلي لهذا العام بتاريخ 17 أكتوبر، إذ تنعقد القمة بمركز دبي التجاري العالمي، لتحظى بمشاركة فعالة من عمالقة التقنية "أمازون" و"مايكروسوفت" و"آي.بي.إم" و"جوجل" وفي حضور شركة ابتكارات البلوكتشين "Hoo Global" التي تظهر للمرة الأولى لتعرض ما لديها من ابتكارات تقنية حافلة للجمهور العالمي.

تشهد هذه القمة السنوية العديد من المعارض والمؤتمرات والندوات وبرامج المستثمرين ومسابقات البرمجة "الهاكاثون" وغيرها من الفعاليات. وبهذه الجهود تجمع القمة بين كبار المطورين في العالم، ورواد الابتكارات التحويلية وشركات الابتكار الأكثر ثورية والمستثمرين الأقوياء.

قدّم د. فرزام، الرئيس التنفيذي لشركة "Hoo Global" عرضًا تقديميًّا بعنوان "ابتكارات قطاع "البلوكتشين" والتمويل المعاصر"، أوضح فيه أهم الفرص والتحديات التي لا تزال تواجه تقنية "البلوكتشين" لخدمة التمويل المعاصر. كما قال في معرض حديثه: "إن التغيير الأول لتقنية "البلوكتشين" إلى التمويل المعاصر يكمن في تغيير الأدوات المالية. تتكامل البلوكتشين تكاملًا وثيقًا مع التمويل التقليدي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والفضاء الافتراضي وغيرها من السيناريوهات، كما سيشهد المستقبل المزيد من الابتكارات"

لقد أصبحت تقنية "البلوكتشين" والعملات الرقمية المشفرة ضمن تقنيات والقطاعات الابتكارية التي تركز عليها دبي منذ عام 2018. إن دعم الحكومة لقطاع "البلوكتشين" على الصعيد الكلي، بالإضافة إلى الظروف المواتية مثل توفّر بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة، وصناعة مالية متطورة، وجمع المواهب المتخصصة بالتقنية الرفيعة جعلت من دبي نقطة تلاقي العديد من شركات "البلوكتشين" لممارسة الأعمال التجارية على نطاق عالمي.

كما تمثّل القمة خطوة مبتكرة للإمارة تعزز بها تطوير القطاع مع التركيز على نقطة ضعفه. نظرًا للبيئة التشريعية والتنظيمية التي توفّر لشركات "البلوكتشين" الحرية اللازمة لاستكشاف التطبيقات، بالإضافة إلى موقع الإمارة الاستراتيجي وما تمتلكه من مواهب، أنشأت "Hoo Global" لتوها مركزًا عالميًا للعمليات في إمارة دبي، ليكون هذا المركز بمثابة نقطة محورية للانطلاق إلى السوق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل "Hoo Global" على نحو نشط مع الحكومات والمؤسسات المحلية لتطوير تطبيقات "البلوكتشين"، وذلك على مستوى تمكين الأعمال التقليدية وتحقيق الحوكمة الاجتماعية مع الاعتماد على البيئة الحاضنة التي توفرها "Hoo Global"، وموارد القطاع ككل، والتراكم المعرفي التقني وغير ذلك من المزايا، لتتمكن في النهاية من تعزيز التطوير الشامل لتقنية "البلوكتشين" وتطبيقاته في دبي وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط والعالم بالتبعية.

تعرض "Hoo Global" عناصرها في جميع أرجاء المؤتمر بصفتها الراعي الذهبي له. على وجه الخصوص، حظي رمز الشركة الكرتوني لشبل النمر بشعبية كبيرة بين العديد من الحاضرين، وحرص الكثيرون منهم على التقاط الصور معه. قال السيد/ ريكسي وانج، مؤسس "Hoo Global" ، إن تقنية التشفير من شأنها أن تقدم المزيد من الإنصاف والشفافية والراحة للعالم في المستقبل.

تمثّل قمة البلوكتشين المستقبلي في عامها الثالث حدثًا ضخمًا، إذ يجتمع الأفراد الممارسون من مجتمع "البلوكتشين" من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل تعزيز هذه التقنية وتطويرها ومجالات نموها. وأضاف السيد / وانج: "نرحب بجميع أطراف المشروع والمؤسسات والمستثمرين الراغبين في تكوين صداقات مع "Hoo"، يسعدنا أن ينضموا إلينا لنعمل معًا على تعزيز التنمية المستدامة للقطاع".