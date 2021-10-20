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.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة

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بالفيديو.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة .. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة
الوسيلة الوحيدة المتاحة لهما في ذلك اليوم

بالفيديو.. عروسان هنديان يصلان حفل زفافهما بأغرب طريقة

أصرّ عروسان هنديان على إتمام حفل زفافهما رغم الفيضانات والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، لكنهما وصلا إلى حفل زفافهما بولاية كيرالا الجنوبية بأسلوب غير عادي.

وحسب موقع " اليوم"، كشف مقطع طريف عن إبحار عروسين داخل إناء ضخم للطهي، وذلك من أجل التغلب على الفيضانات التي غمرت الشوارع.

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي العروسين وهما يجلسان على مقعدَيْن داخل وعاء الطهي المصنوع من الألمنيوم، بينما يقوم رجلان ومصوّر بدفع إناء الزوجَيْن في شارع مغمور بالمياه.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، فإن الزوجَيْن، العاملَيْن في مجال الرعاية الصحية في مستشفى تشينغانور، استعارا الإناء من معبد محلي، مشيرين إلى أنه "الخيار الوحيد" الذي كان متاحاً خلال أسرع وقت، حيث لم تردعهما الفيضانات والانهيارات الأرضية عن تأجيل يوم زفافهما.

وقد تسبّبت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مصرع ما لا يقل عن 27 شخصاً في جميع أنحاء الولاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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