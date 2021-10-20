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بالصور.. المملكة تقدم دعمًا بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

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"المعلمي": تقدر الدور المهم الذي يقوم به المكتب في نشر ثقافة السلام والتسامح

بالصور.. المملكة تقدم دعمًا بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي؛ دعمًا من المملكة العربية السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.
جاء ذلك خلال لقائه بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.
وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام، في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة العنف، والطائفية وخطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول.
من جانبه أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لإرساء السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة ودورها المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام جميع الأديان والثقافات.
ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، كجزء من ثلاثة ملايين دولار تعهدت المملكة بتقديمها دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى الآن 2 مليون دولار لدعم جهود المكتب.
حضر تسليم مبلغ الدعم: نائب مندوب المملكة الدائم محمد بن عبدالعزيز العتيق، ومدير مكتب المندوب الدائم فيصل بن ناصر الحقباني، وعضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي، ومديرة مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات نهال سعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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