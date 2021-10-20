أخبار عاجلة

نقص الخدمات يشوه طبيعة ثقيف -
7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء -
6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي -
قلاع الرمال الذهبية بلا ترميم -
‫4 آلاف مستفيد من عيادات نجران المتنقلة -
أمانة العاصمة المقدسة تقف على عدد من المناهل وتعالج المشكلة -
وظائف أكاديمية شاغرة بـ"التعاقد" لحملة "الدكتوراه" بجامعة المجمعة -
طبيب ينصح بعلاج "الحالات الباردة" عن بعد لمنع تكدس أقسام الطوارئ بالمراجعين -
الزمالك يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بثنائية في مرمى إنبي -
إطلالة «شفافة» للفنانة مريم الدباغ تثير مواقع التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة جديدة و868 حالة بمصر

Print
كورونا.. البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة جديدة و868 حالة بمصر كورونا.. البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة جديدة و868 حالة بمصر
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا.. البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة جديدة و868 حالة بمصر

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و390 وفاة.

وأشارت الصحة البرازيلية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد قد بلغ 21 مليونًا و664879؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 603855.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 43 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 320207، من ضمنهم 270193 حالة تم شفاؤها، و18058 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر

طاقم كونغولي لإدارة مباراة أنجولا ومصر

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة