ديجيتال شيك تطرح الماسح الضوئي للشيكات تيلير سكان تي إس إكس 40 في الأسواق العالمية

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يُعد "تيلير سكان تي إس إكس 40" أحدث ماسح ضوئي متعدد الشيكات من "ديجيتال شيك" مُصمم حصرياً ليناسب الأسواق الدولية. ويُعتبر الجهاز منصة جديدة كلياً تجمع بين أفضل عناصر تصميم الماسحات الضوئية من سلسلة "تيلير سكان" وسلسلة "سمارت سورس إيليت"، وصُمم "تي إس إكس 40" للاستخدامات الخفيفة والمتوسّطة لتصوير الشيكات في العمليات المصرفية للأفراد والشركات.

ويشمل الجهاز الجديد العديد من الميزات الجديدة المُستمدّة من طرازات سلسلة "سمارت سورس إيليت" "المحسّنة"، مثل وضع التنظيف التلقائي وتصوير بطاقات الهوية. وكما يوحي اسمه، يوفر" تيلير سكان تي إس إكس 40" سرعة قصوى تبلغ 40 مستنداً في الدقيقة، بالإضافة إلى سعة تغذية من 30 عنصراً، وهو جهاز ميسور التكلفة.

وفي هذا السياق، قال أليكس ترومبيتا، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الدولية في "ديجيتال شيك": "شعرنا على مدى أعوامٍ من ممارسة الأعمال دولياً بالحاجة إلى جهاز تصوير شيكات يتضمن بقدرات التغذية المتعددة، ولا يتمتّع في الوقت ذاته بكامل وظائف ماسح إنتاجي لفرعٍ مصرفي مزدحم. وصُنع ’تي إس 40‘ كحلٍ وسط لتقديم الأداء والجودة ويناسب مع ميزانية العملاء".

ويتضمن "تي إس إكس 40" خيارات معينة مصممة خصيصاً للسوق الدولية، مثل نموذج مزوّد بالأشعة فوق البنفسجية، وهيكل صغير الحجم للحدّ من أثره. ويتمتّع هذا النموذج بذات قدرات التصوير بالأشعة فوق البنفسجية الرائدة في القطاع التي تتمتّع بها الإصدارات السابقة لسلسلة "تيلير سكان"، مثل "تيلير سكان تي إس 240 - يو في"، الماسح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية الأكثر مبيعاً في العالم.

"وتابع أليكس قائلاً: "تُعدّ ’ديجيتال شيك‘ أول شركة تطرح ماسحاً ضوئياً للشيكات بالأشعة فوق البنفسجية في الأسواق، وما يزال ’تي إس 240- يو في‘، الجهاز الأكثر شهرةً لتصوير الشيكات بالأشعة فوق البنفسجية في جميع أنحاء العالم. ويُعد ’تي إي إكس 40‘ أول نموذج صُمم من الألف إلى الياء مع مراعاة قدرات الأشعة فوق البنفسجية، إذ يستند إلى تاريخنا العريق في أمن المستندات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية".

أما بالنسبة للمؤسسات المالية التي تُشغِّل بيئات الفروع الافتراضية، يدعم "تي إس إكس 40" الشبكات باستخدام محوّل الشبكة "سيكيور لينك" الذي يُوفّر اتصالاً بالشبكة عبر كابلات الإيثرنت أو لاسلكياً ويتصل بالماسح الضوئي باستخدام وصلة "يو إس بي".

وتقبل الشركة حالياً طلبات "تيلير سكان تي إس إكس 40" من خلال الموزعين الدوليين المعتمدين لشركة "ديجيتال شيك"، بما في ذلك "غلوباليس إنترناشيونال" والشركة الفرعية "أليستيك" في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لا يتوفر جهاز "تيلير سكان تي إس إكس 40" حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.