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قرار جديد من كارتيرون ضد لاعبي المستبعدين

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قرار جديد من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك المستبعدين قرار جديد من كارتيرون ضد لاعبي المستبعدين

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة لقاء توسكر الكيني لتدريبهم في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وسينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من غد الأربعاء استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

كان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز في المباراة.

المصرى اليوم

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