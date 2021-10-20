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نجاح د.علي الصقعبي العالمي بكرة القدم هو سر تميزه بالعديد من المجالات الاخرى

لطالما سمعنا عن مقولة الجسم السليم بالعقل السليم و هذا ينطبق فعلياً على اللاعب العالمي في مهارات الكرة الحرة و رئيس اتحاد المهارات الكروية د. علي الصقعبي. حيث حقق انجازات عالمية بمشاركات دولية احدثت ضجه بالصحف العربية و الغربية . و لكن لم تقف إنجازاته على الرياضة فهو ايضاً متميز في مجال طب الاسنان فقد احرز جائزة ثاني اكثر طبيب اسنان موهبة على مستوى المملكة المتحدة حيث كان يدرس كطبيب اسنان مبتعث . و في احدى المقابلات التلفزيونية ذكر ان لكي تقود حياة مليئة بالنجاحات فيجب ادخال الرياضة في نمط حياتك اليومي فهي تعلمك الاصرار و المثابرة , فقد التمس هذا التشجيع الملايين الذين يتابعونه على مواقع التواصل لإطلالته المميزة واسلوبه الجذاب.

انتقل اسلوب نمطه الفريدة كقصة مشوقة للغرب ايضاً فابرز الصحف كThe guardian و The sun اثبتت قصته المميزة والمحفزة

فقد ذكر ان الأشخاص لديهم إمكانيات عالية في مجالات قد لا يعرفون عنها، فمن الجميل ان يجرب الأشخاص أمور جديدة من حين الي اخر ليكتشفون مواهبهم. و هذا سر إضافي من اسرار تميز الشاب الطموح في عدة مجالات بما فيها ريادة الاعمال. والجدير بالذكر انه لم يتمكن من احراز مراكز عالمية برياضة مهارات الكرة كرياضي فحسب بل أيضا كإداري متميز تحت رئاسته الاتحاد تمكن من تنظيم بطولات شهيرة و دولية مرموقة تمكن اللاعبين للتأهل الي بطولات عالمية