مصدر رياضي ينفي ما تردد بشأن استقالة عوض والشواربي من الجبلاية .. وفيفا يشيد باللجنة

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نفي مصدر مطلع، مقرب من اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تفكير الثنائي أحمد حسام عوض، ومحمد الشواربي في الاستقالة من مناصبهم داخل الجبلاية، وأنهما مستمران بشكل رسمي وطبيعي في تكليفهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال المصدر في تصريح خاص للمصري اليوم، إن كل ما يثار حول تفكير الثنائي أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي في الاستقالة عار تماما من الصحة، وليس له أي أساس وأنما مجرد شائعات هدفها أحداث بلبلة متعمدة لكن الأمور تسير بشكل طبيعي للغاية داخل اتحاد الكرة بين أعضاء اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي.

يأتي هذا فيما أكد مصدر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن ما تردد موخرا عن تأثر النصاب القانوني للجنة الثلاثية في حالة استقالة الثنائي ليس له أساس لأن أعضاء اللجنة معينين من الاتحاد الدولي الذي له الحق الأصيل في استبدال لجنة خماسية بثلاثية مثل ما حدث مع لجنة عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.

وكشف المصدر أن اللجنة الثلاثية تؤدي بشكل جيد في الاتحاد المصري، وهناك تفاهم كبير بين أعضاء اللجنة بدليل عدم وجود أزمة واحدة تم تصعيدها للاتحاد الدولي منذ تعيين اللجنة الثلاثية التي تقوم بتطبيق اللوائح والقوانين وتنفذ خارطة الطريق الخاصة بالكرة المصرية والاتحاد الاهلى لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من الجمعية العمومية.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وصف الثنائي أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي بأنهم كوادر للمستقبل الرياضي والإداري في الكرة المصرية.