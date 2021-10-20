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إبراهيم نور الدين: هناك أشخاص يحاربوني .. ومشاركتي في كأس العرب «رد اعتبار لي»

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إبراهيم نور الدين: هناك أشخاص يحاربوني .. ومشاركتي في كأس العرب «رد اعتبار لي» إبراهيم نور الدين: هناك أشخاص يحاربوني .. ومشاركتي في كأس العرب «رد اعتبار لي»

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يرى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أن محمود البنا هو الحكم رقم 1 فى حاليا بعدما تم وضعه فى القائمة الدولية لهذا الموسم من قبل لجنة الحكام.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه يأتى فى المركز الثانى فى القائمة خلف محمود البنا.

وأوضح أن اختياره لتمثيل التحكيم المصرى فى بطولة كأس العرب فى قطر يعتبر رد اعتبار بالنسبة له.

وتابع أن هناك بعض الأشخاص الذين يحاربونه ولا يريدون له النجاح، ويرفض الكشف عنهم لأنهم لا يملكون أن يضروه إلا باذن الله.

وأشار إلى أنه ضد مقولة أن الحكام يكرهون بعضهم، ولكن هناك منافسة شرسة بينهم لأنها مهنة المنافسة الفردية أمام ملايين المشاهدين.

المصرى اليوم

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