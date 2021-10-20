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: هذا الثنائي مرشح لمعاونة كارتيرون .. وباتشيكو ومعروف وجروس وافقوا على التسوية

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الزمالك: هذا الثنائي مرشح لمعاونة كارتيرون .. وباتشيكو ومعروف وجروس وافقوا على التسوية : هذا الثنائي مرشح لمعاونة كارتيرون .. وباتشيكو ومعروف وجروس وافقوا على التسوية

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أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي ، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، رفض عودة أسامة نبيه، المدرب العام السابق إلى منصبه.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية إن أسامه نبيه طلب الحصول على مكافأة خاصة بعد التتويج ببطولة الدوري، مثل اللاعبين رغم ظروف النادي الصعبة، واعتذر عن الاستمرار في جلسة مع رئيس النادي، ورغبة كارتيرون كانت عدم عودته».

وأضاف أن أحمد مجدي وأحمد سمير، مرشحان للعمل مع كارتيرون، وسيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار : «السويسري كريستيان جروس والبرتغالي باتشيكو مدربا الزمالك السابقان، والنيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق السابق، حصلوا على أحكام نهائية ضد النادي، ونجحنا في التوصل مع لاتفاق على تسوية مستحقاتهم مع النادي الأبيض».

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