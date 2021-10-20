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إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة

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إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة

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أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى، أن اعتزال جهاد جريشة، خسارة كبيرة للتحكيم، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يستمر لفترة أطول.

وقال ابراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد خلافات بيني وبين جهاد دريشة أو أي شخص، لكن جهاد خرج بتصريحات قال فيها ان سبب الخلاف هو ترشيحى رقم 1 في القائمة«.

وتابع أنه لو بيده سيرشح جهاد جريشة للتحكيم في أكثر من مرة.
وأشار إلى أنه يرى أن الحكم محمد عادل، هو أفضل حكم في حاليا، مضيفا :«ارشح محمد عادل لادارة مباراة القمة المقبلة بين الاهلى والزمالك، ومعه سمير جمال ومحمود أبوالرجال مساعدان وفى تقنية الفار محمود عاشور».

المصرى اليوم

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