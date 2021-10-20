حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه

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أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك، أن ناديه اقترب من تجديد التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل، ولاعب الوسط طارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية : «مفاوضات التجديد مع محمد أبوجبل وطارق حامد، تسير بشكل جيد، وسنعلن عن تجديد التعاقد معهما خلال الأيام القليلة المقبلة».

واضاف :«طارق حامد، لم يبالغ في طلباته المالية، حيث قال لنا (انتوا قدروني)»، مضيفا :«معسكر الوطني الاخير وبعد ذلك سفر الفريق إلى كينيا، هو سبب تأخر تجديد التعاقد مع الثنائي».

وأشار إلى أن محمود الونش، كان يمتلك عرضًا كبيرًا جدًا من الخليج، ونحن قدمنا له عرضنا وهو أحرجنا بأسلوبه لأنه لم يشترط أي شيء، ونحن أعطيناه قدره ورضى به».